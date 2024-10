Castelli e Castagne: il 19 e 20 ottobre storia, musica e tradizione a Bracciano –

L’associazione Promo Bracciano, in collaborazione con la Compagnia del Castello, il Rione Monti e con il supporto della Regione Lazio, presenta Castelli e Castagne, una manifestazione che unisce cultura, musica e tradizioni locali, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’immersione nel passato del nostro territorio.

Sabato 19 ottobre, nell’ambito delle attività previste da “Reti di Imprese tra Attività Economiche”, l’associazione Promo Bracciano organizza un evento storico-culturale che si apre alle ore 16:30 con il convegno “Dai Prefetti di Vico agli Orsini” presso l’Archivio Storico Paolo Giordano Orsini. Il convegno sarà un’occasione per esplorare la storia di Bracciano dal XIII al XVI secolo attraverso i lavori di giovani ricercatori, offrendo una prospettiva inedita sul passato del territorio.

La serata proseguirà alle ore 20:30 in Piazza Mazzini con il concerto del gruppo Bardo Magno. Noti per la loro capacità di unire ironia e storia, i Bardo Magno riadattano canzoni famose per raccontare il periodo medievale, con un repertorio che spazia dalla tradizione storica alla cultura popolare, il tutto arricchito da abiti d’epoca e atmosfere uniche.

Domenica 20 ottobre la manifestazione continua con un programma ricco di attività: la giornata si apre alle ore 10:30 con una passeggiata guidata dallo speziale, seguita da laboratori sull’uso delle piante alle 15:30 e la possibilità di degustare caldarroste e vino presso gli stand gastronomici. Gli eventi si svolgeranno nella suggestiva cornice di Piazza Mazzini, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di vivere un’esperienza unica tra storia, sapori e tradizioni locali.

Castelli e Castagne è un evento che mira a valorizzare le radici storiche di Bracciano, creando sinergie tra associazioni e realtà locali per promuovere la città come meta culturale e turistica. Un ringraziamento particolare va alla Compagnia del Castello, al Rione Monti, all’associazione Promo Bracciano e alla Regione Lazio per il supporto e la collaborazione che hanno reso possibile questa manifestazione.