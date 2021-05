Share Pin 865 Condivisioni

Cassazione Bis, omicidio Vannini: presenti supporters in favore di Federico Ciontoli

“Federico Innocente”.

Questo il contenuto dello striscione esposto alcune ore fa in favore di Federico Ciontoli da alcune persone presenti nei pressi dell’ingresso del palazzo della Corte di Cassazione di Roma.

E’ infatti attesa per questo pomeriggio la sentenza Bis di Cassazione in merito all’omicidio di Marco Vannini, avvenuto a Ladispoli il 18 maggio 2015, in cui è imputata per il fatto proprio la famiglia Ciontoli.