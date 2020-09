Caso Vannini, Pascucci: “Finalmente le istituzioni hanno operato bene

Share Pin 105 Condivisioni

Il sindaco era presente in aula durante la lettura della sentenza

“Cinque anni di inferno per una mamma e un papà a cui è stato tolto un figlio. Cinque anni di dolore che la sentenza di oggi certo non rimargineranno. Da sindaco posso peró dire che le Istituzioni questa volta hanno fatto giustizia anche se questo non restituirá Marco alla sua famiglia e ai suoi amici”. Così in una nota Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, presente in aula a Roma durante la lettura della sentenza sull’omicidio di Marco Vannini.

