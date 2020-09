Ordigno bellico in centro a Roma, intervengono i VVF

Share Pin 4 Condivisioni

L’ordigno risalente alla seconda guerra mondiale è stato ritrovato durante dei lavori

Ordigno bellico in centro a Roma

Alle ore 12.00 circa la Sala Operativa ha inviato l ‘APS 1A presso Via dei Cappellari, 75 per un ordigno bellico rinvenuto all’interno di un’attività commerciale nel quale si stavano facendo dei lavori di ristrutturazione. Giunti sul posto, in collaborazione con gli artificieri dei Carabinieri e successivamente con uomini del Genio Civile dell’Esercito, si disponeva il trasporto dell’ordigno in localita Santa Maria delle Mole per il brillamento. La funzione dei Vigili del Fuoco è stata di assistenza alle operazioni delle autorità competenti presenti.