Appuntamento a Manziana e nelle varie stazioni in direzione Roma

Caso Vannini, anche dal Lago in tanti in Cassazione

Se a Ladispoli e Cerveteri sono stati organizzati dei Bus per andare in Cassazione a seguire e supportare la famiglia Vannini in una giornata fondamentale come quella di domani, dall’area del Lago ci si sta organizzando con una staffetta ferroviaria: tante le persone che si incontreranno domani mattina a Manziana (alle 7.30) e che via via aumenteranno nelle varie stazioni che il treno incontrerà, tra cui Bracciano e Anguillara Sabazia.

Tutto questo per Marco, per chiedere a gran voce giustizia e verità, dopo due gradi di giudizio che hanno lasciato spazio solo alla rabbia.