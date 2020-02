Meteo, la protezione civile estende l’allerta. Venti forti ancora per 12-18 ore

Condividi Pin 0 Condivisioni

Meteo, la protezione civile estende l’allerta

Il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile ha emesso un bollettino meteo nel quale è previsto il persistere per ulteriori 12-18 ore, di venti forti da nord fino a burrasca forte nelle zone costiere. La Protezione Civile segnala rischio di forti mareggiate accompagnate da raffiche che potrebbero raggiungere i 50-60 km/h. È previsto inoltre un ulteriore abbassamento delle temperature. Si raccomanda, come sempre, di bloccare o non esporre all’esterno, in particolar modo su davanzali, balconi o terrazzi, oggetti che, cadendo, potrebbero rappresentare un pericolo per i passanti o per la circolazione stradale