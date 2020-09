Share Pin 0 Condivisioni

Nota congiunta dell’Assessore Lucia Cordeschi e del consigliere Marco Fiorenza

Lucia Cordeschi e Marco Fiorenza

Caso Cavaliere, Cordeschi e Fiorenza prendono le distanze: “Una figuraccia” – Sul caso Cavaliere prendono la parola l’Assessore Lucia Cordeschi e il consigliere Marco Fiorenza del Comune di Ladispoli che attraverso una nota appena diffusa affermano: “E’ con profondo sdegno che il consigliere Marco Fiorenza e l’assessore Lucia Cordeschi intendono chiarire e confermare la loro totale dissociazione dalle ultime dichiarazioni alla manifestazione No mask, e ringraziano il sindaco per aver dissociato l’intera amministrazione dalle stesse, e intendiamo ricordare che la libertà di ogni individuo non legittima di parlare per nome e per conto di altre persone e che anzi legittima ad avere idee e convinzioni proprie che ognuno è libero di portare avanti e combattere per la loro affermazione.

Intendiamo precisare che mai e poi mai ci saremmo aspettati un comportamento del genere e che quindi manifestiamo a gran voce il nostro totale dissenso , condannando anche l’iniziativa di aver indossato la fascia tricolore che riteniamo importantissimo gesto istituzionale che ne preclude l’uso solo nelle giuste sedi e non per affermare idee proprie.

Ci scusiamo con la cittadinanza per la brutta figura dinanzi a tutta l’Italia; e continueremo con grande impegno a migliorare la città e dare il proprio positivo contributo al Grando cambiamento.”