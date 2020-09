Cerveteri, Pascucci: “Abbassamenti di pressione e possibili interruzioni del flusso idrico”

Share Pin 3 Condivisioni

Lo rende noto il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci attraverso Acea Ato 2

Così in una nota il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci: “la società Acea Ato 2 ci ha comunicato che una squadra di tecnici specializzati interverrà per riparare la perdita d’acqua in Via Dei Monaci Benedettini e per questo motivo a partire dalle ore 22:00 della notte di mercoledì 09 Settembre 2020 fino alle ore 06:00 di giovedì 10 Settembre 2020, si verificheranno abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua.

Le zone interessate saranno: Zona Casaccia; Zona Garbatella; Zona San Pietro; Zona La Boccetta; Località Tyrsenia; Località Gricciano; Località Zambra; Località Due Casette; Località Monte Li Pozzi; Località San Paolo; Località Spanora; Località Casetta Mattei; Località Ceri; Località Procoio di Ceri; Località Borgo San Martino.

Inoltre Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti vie: Piazza Aldo Moro; Via Chirieletti (fronte scuola); Via Paolo Borsellino (vicino casetta dell’acqua); dalle ore 22:00 di mercoledì 09 settembre 2020 alle ore 06:00 di giovedì 10 Settembre 2020.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Gli utenti interessati dalla sospensione sono inviati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e a mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.”