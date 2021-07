Case in vendita e in affitto a Ladispoli, i consigli di Davide Russo

Nella giungla dei mutui e degli affitti, tra Ladispoli e Cerveteri operano decine di agenzie. I suggerimenti dell’esperto Davide Russo (Frimm)

Case in vendita e in affitto a Ladispoli e a Cerveteri: una vera giungla di offerte. Alcune valide, altre meno. Ma trovare una casa che ci piace è solo il primo passo: corrisponde davvero alle nostre necessità? Il prezzo è adeguato alla zona e ai servizi circostanti? Il valore immobiliare crescerà o diminuirà? Riuscirò ad accedere al mutuo?

Queste e molte altre domande vengono quotidianamente poste al Consulente Immobiliare, cioè quell’esperto che in proprio o per conto di un’Agenzia Immobiliare funge da intermediario tra venditore e acquirente, o tra locatore e locatario, e che mette a disposizione la propria esperienza per dar modo agli interessati di compiere una scelta più consapevole.

“Quando il venditore si esprime su questioni che esulano dalla vendita non svolge la funzione che gli compete. Per aiutare realmente il cliente, è necessario concentrarsi sul proprio ruolo, come farebbe un buon medico con il proprio paziente” – afferma Davide Russo, da più di vent’anni nel settore immobiliare e responsabile dell’Agenzia Immobiliare Frimm di Ladispoli. “Per vendere o comprare casa rapidamente e al miglior prezzo è sempre meglio affidarsi ad un esperto. Questo garantisce il collegamento alle migliori piattaforme MLS e la conoscenza profonda del territorio, dei vantaggi e dei problemi dei quartieri e delle zone, la presenza o la mancanza di servizi essenziali per tutte le famiglie“.

Mutui CONSAP: il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa

Di recente si sente spesso parlare di Mutui CONSAP. Abbiamo chiesto al nostro esperto di parlarci di questa nuova opportunità per i cittadini.

Davide Russo: Il cosiddetto Fondo Prima Casa è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Legge 147/2013 e rifinanziato di recente con il “Decreto Sostegni-bis” (DL. 73/2021). Il Fondo è rivolto a tutti i cittadini che non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo, anche all’estero, salvo il caso in cui abbia acquisito la proprietà per successione. L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro. Il fondo prevede una garanzia pubblica del 50% (con controgaranzia dello Stato) indipendentemente da composizione familiare ed età. L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale e non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere altre caratteristiche di lusso.

Fondo Prima Casa, come funziona?

Davide Russo: Come è noto il Decreto Legge prevede “Misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali” . In particolare, la garanzia concedibile dal fondo è elevata all’80% della quota capitale per tutti coloro che rientrano nelle categorie prioritarie con ISEE non superiore ai 40 mila euro annui, ed in particolare a vantaggio di:

Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio da almeno due anni, in cui almeno uno dei richiedenti non abbia compiuto trentasei anni.

Famiglia monogenitoriale con figli minori, il mutuo è richiesto da: Persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; Persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore.

Giovani che non abbiano compiuto trentasei anni.

Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, o comunque denominati. Inoltre, per tali categorie è previsto un tasso calmierato del finanziamento ovvero “il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze”. Per coloro che, pur rispettando i requisiti di accesso al Fondo, hanno un ISEE superiore a 40 mila euro annui, la garanzia resta al 50% della quota capitale.

Fondo Prima Casa, come presentare la domanda?

La richiesta deve essere inoltrata alle banche o agli intermediari finanziari aderenti all’iniziativa e non direttamente alla Consap. Chiaramente è sempre facoltà della banca decidere sulla concessione del mutuo e sul ricorso alla garanzia del Fondo. Inoltre è escluso il ricorso al fondo per la ristrutturazione senza acquisto. Il modulo di accesso al Fondo prevede tre tipologie di acquisto: Acquisto;

Acquisto con interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica;

