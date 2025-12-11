“Casaccia Xmas Party” e il “Regno di Babbo Natale del Rione San Pietro”: due grandi feste nel weekend di Cerveteri

Il Casaccia Vignola in Piazza Gramsci con il “Casaccia Xmas Party”, il San Pietro Frati in Piazza San Pietro per “condurre” i bambini da Babbo Natale

“Anche in questo fine settimana a Cerveteri i Rioni della città saranno protagonisti con due grandi appuntamenti: sono il Rione Casaccia Vignola e il Rione San Pietro Frati, che in questi giorni stanno lavorando con grande impegno per le rispettive feste natalizie rionali. Un weekend ricco di appuntamenti, con giochi, musica, intrattenimento ed enogastronomia. Due giorni per tutta la famiglia, per stare insieme, sentirci comunità e trascorrere del tempo in compagnia dei nostri rionali”.

A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore ai Rioni del Comune di Cerveteri, nel presentare il “Casaccia Xmas Party”, organizzato dal Rione Casaccia Vignola per le giornate di sabato 13 e domenica 14 dicembre in Piazza Gramsci e il “Regno di Babbo Natale del Rione San Pietro” che si terrà domenica 14 in Piazza San Pietro.

“Non c’è Natale senza l’allegria travolgente dei nostri Rioni, delle famiglie storiche di Cerveteri che con grande passione si impegnano per mantenere vive le tradizioni e per offrire alla città momenti di svago e allegria – ha dichiarato Manuele Parroccini – in questi giorni stiamo partecipando alle accensioni delle luminarie curate dai singoli Rioni, angoli di città che si illuminano a festa e con i colori del Natale. Anche questo weekend, dopo il grande successo della scorsa settimana dei Rioni Madonna dei Canneti e Fornace, avremo protagonisti due Rioni, in questo caso il Casaccia Vignola e il San Pietro Frati. A loro, il mio ringraziamento per il lavoro e l’impegno con cui sempre portano avanti queste iniziative e a tutti voi, l’invito a continuare a partecipare ai vari eventi proposti”.