Cartoline da Civitavecchia 2023: le foto del nuovo Calendario in mostra al Museo

Riceviamo e pubblichiamo:

L’ottava edizione di Cartoline Da Civitavecchia, il foto contest ideato da Port Mobility per promuovere la città, è finalmente giunto alla conclusione.

Il tema del contest è stato “Turista per un Giorno”; un invito a guardare Civitavecchia con altri occhi, e giocare per una volta ad indossare i panni del turista in visita alla propria città.

Una sfida non banale che ha mostrato l’abilità e la creatività di moltissimi artisti del nostro territorio, i quali attraverso i loro scatti ci hanno regalato delle emozioni uniche. Per questo cogliamo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti i partecipanti.

La selezione delle 12 foto del nuovo Calendario è stata, come sempre, complicatissima. La scelta è ricaduta sulle immagini che, a parità di qualità fotografica ed originalità, hanno rispettato maggiormente il tema proposto.

Facciamo quindi i complimenti a: Giordano Cozzi, Sabrina Delogu, Marcello Tedeschi, Raffaele Ballirano, Dario Baghini, Roberto Diottasi, Angelo Esposito, Franco Di Claudio, Giuseppino Scotti, Massimo Galli, Giuseppe Smacchia e Fabrizio Rocchetti.

Tra i protagonisti di questo calendario, senza dubbio i principali punti di interesse della città, come la Fontana del Vanvitelli, il Forte Michelangelo, il Pirgo, ma anche la Marina con la Statua del Bacio. Non solo, sono presenti interessanti punti di vista in primo piano della Cattedrale di Civitavecchia, dell’Antica Rocca e di Piazza Leandra. E per finire, una versione inedita della zona del Ghetto e curiosi istanti immortalati in uno scatto delle attività nella Darsena Romana.

LA MOSTRA AL MUSEO ARCHEOLOGICO

La presentazione ufficiale del nuovo Calendario, si terrà al MANC (Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia) dove saranno anche esposte e premiate le 12 fotografie.

L’evento si terrà il prossimo 15 dicembre alle ore 17.30. Si invita tutta la cittadinanza a partecipare.

CARTOLINE DA CIVITAVECCHIA 2023: COME RICHIEDERE IL CALENDARIO

Come ogni anno chiunque lo desideri può quindi richiedere una o più copie del calendario in cambio di un contributo di solidarietà per un regalo di Natale semplicemente unico. Per richiedere o prenotare una o più copie del Calendario 2023, da muro e/o da tavolo, è possibile rivolgersi a:

Associazione Onlus Stelle Nascenti : contattando direttamente il Presidente Marco Cecconello ai seguenti recapiti: Telefono: 3382776575 – e-mail: [email protected] – [email protected]

: contattando direttamente il Presidente Marco Cecconello ai seguenti recapiti: Telefono: 3382776575 – e-mail: – Croce Rossa Italiana Civitavecchia: Referente Giuliana Ruggiero, Telefono: 076623382 – e-mail: [email protected]

Referente Giuliana Ruggiero, Telefono: 076623382 – e-mail: Proloco di Civitavecchia: Contattando direttamente la Presidentessa Maria Cristina Ciaffi ai seguenti recapiti: Telefono 3383279798, e-mail [email protected]

Clicca per vedere le 12 fotografie del nuovo calendario: https://bit.ly/cartoline-calendario-2023