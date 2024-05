Carenza di impianti sportivi a Cerveteri, Paolacci: “Il basket rischia di sparire, il calcio va avanti per l’impegno di privati”

“In 12 anni di amministrazione di sinistra non vi è stata la realizzazione di un impianto sportivo”

“In 12 anni di amministrazione di centro sinistra lo sport ha toccato il fondo, soprattutto per la carenza dell’impiantistica, che oggi, come non mai, incide parecchio sul futuro delle società sportive”.

E’ categorico Gianluca Paolacci, che evidenzia un dato inconfutabile, relativo allo stato degli impianti, che vivono per mano dei privati.

“E’ una situazione davvero difficile e indecifrabile, dal momento che esiste un problema enorme, a partire dallo stadio Enrico Galli che si regge grazie alla famiglia Lupi, per proseguire con la RIM che vanta una squadra di basket nella serie C Unica, con risultati importantissimi, che il prossimo anno sarà costretta a giocare lontano dal comune poiché non hanno una struttura idonea alla categoria. L’ex sindaco Pascucci – commenta Paolacci – nel corso del suo mandato e nel successivo, quello in Città Metropolitana, non è riuscito ad intercettare fondi per la realizzazione, almeno, di un pallone geodetico in città, preoccupandosi più di Ladispoli. Se non fosse per l’impegno di soggetti privati, appassionati al midollo, saremmo a commentare la disfatta di una città che, 20 anni fa, godeva di 4 campi da calcio, compreso quello di Due Casette che è stato rimesso a nuovo grazie alla DM 84. Le mie riflessioni sono, purtroppo, certificate dalla cruda realtà, che ci mette di fronte a degli interrogativi, che deve sciogliere l’attuale amministrazione, che molto spesso si pregia di risultati per i quali non hanno nessun merito. Ecco, è necessario – conclude – un cambio di mentalità e dedicare risorse per lo sporte, visto che abbiamo molte aree dove poter fare degli investimenti, trasformando degli spazi capaci di offrire opportunità di crescita alla collettività”.