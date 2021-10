Carcere Civitavecchia, la Cisl Fns denuncia: “Personale insufficiente” –

Nei giorni scorsi una delegazione composta da Massimo Costantino, segretario generale della Cisl Fns, dal segretario generale aggiunto della Fns Cisl Roma capitale e Rieti, Ugo Di Francesco e dal vice responsabile aziendale IIPP Civitavecchia, Gioiella Benedetto ha fatto visita al carcere di Civitavecchia. Diverse le criticità emerse.

«La visita – si legge nella nota diramata – ha verificato che l’istituto NC CC Civitavecchia ha una carenza di personale molto elevata, quasi 60 unità e che vi sono servizi che vanno a gravare sul personale a discapito dei diritti. Vi sono molti posti di servizio, ma non vi è il numero necessario del personale per occuparli. Questa situazione produce accorpamenti di posti e sovraccarico per l’esiguo personale presente. Attualmente il carcere risulta sovraffollato di più 113 detenuti rispetto a quello previsti (capienza regolamentare 357, detenuti presenti 470). Per la Fns Cisl Lazio occorre più attenzione per il carcere del NC CC Civitavecchia, perché alcune unità di personale inviate mediante la mobilità nazionale non metterà mai piedi in tale sede perché provenienti da altre realtà, quali Gruppo operativo mobile».

«La Fns Cisl Lazio – prosegue – evidenzia che, seppur con grave criticità e carenze, la polizia penitenziaria opera con spirito di abnegazionee professionalità al proprio compito a cui va un plauso. Ricordiamo, altresì, che vi è una protesta delle rappresentanze sindacali a livello nazionale poiché attualmente la politica penitenziaria sta compromettendo seriamente l’ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari a discapito soprattutto dell’incolumità fisica e psicologica del personale della Polizia Penitenziaria».