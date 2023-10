Il Sindaco Gubetti si complimenta con l’Arma: “Lavoro prezioso, a loro il mio ringraziamento per quanto svolgono per la città”

Carabinieri e Sindaco di Cerveteri riconsegnano la Madonna di Medjugorje alla Santissima Trinità

La statua della Madonna di Medjugorje è tornata al proprio posto, all’interno della Chiesa Santissima Trinità di Cerveteri.

Questa mattina, alla presenza del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, del comandante della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia Mattia Bologna e del Luogotenente dei Carabinieri della Stazione di Cerveteri Giuseppe Castellitto, la riconsegna nelle mani di Padre Mario, Parroco della Chiesa.

A complimentarsi con l’Arma dei Carabinieri e con la Compagnia, è direttamente il Sindaco, che dichiara: “Non appena si è verificato il furto, gli uomini dell’Arma si sono immediatamente attivati per fare luce sull’accaduto. Il ritrovamento, fortunatamente per la Parrocchia e per i numerosissimi fedeli, è stato davvero rapido e da questa mattina la statua è ritornata al suo posto, in Chiesa. Al Comandante di Compagnia Mattia Bologna, al Luogotenente Castellitto e a tutti gli uomini e donne della stazione locale, il mio più sincero ringraziamento per il lavoro svolto e per la dedizione e passione con le quali ogni giorno indossano la divisa al servizio del territorio e dei cittadini tutti”.

“Allo stesso modo – prosegue il Sindaco – rivolgo un affettuoso saluto a Padre Mario della Parrocchia Santissima Trinità, perché il suo incarico nel nostro territorio continui a tenere unita la nostra collettività”.

“Vogliamo credere – conclude la Gubetti – che si sia trattato di un atto vandalico o di una semplice bravata. Azioni che in ogni caso, condanno con forza e che spero non si ripresentino più. Si è comunque trattato di un gesto che ha offeso fortemente i valori di una intera comunità, trovatasi incredula e smarrita nel non trovare più la statua della Madonna di Medjugorje, dallo scarso valore economico, ma di grande interesse per la devozione dei fedeli”.