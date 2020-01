Condividi Pin 1 Condivisioni

Capodanno, nella notte donna perde la vita

Nottata impegnativa quella di capodanno per gli uomini della stradale di Cerveteri Ladispoli. Due differenti incidenti si sono registrati intorno alle 2 della notte tra il casello di Roma Ovest Fregene e Torrimpietra, in direzione Civitavecchia. Nel primo, rilevato da una pattuglia giunta da Roma in ausilio, sono rimasti coinvolti tre veicoli. Si sono registrati alcuni feriti.

Capodanno, nella notte donna perde la vita sulla A12

L’incidente più grave avveniva, però, poco più avanti e vedeva coinvolte tre auto, una Citroen, una Opel Astra ed una Ford Fiesta. La dinamica del sinistro tra le tre vetture è ancora al vaglio. Nello scontro ha perso la vita una donna romena di 52 anni a bordo della Citroen. Il conducente dell’auto è domiciliato a Ladispoli. A bordo della Opel un ragazzo del ’95, mentre sulla Fiesta vi era un ragazzo di 25 anni con i suoi genitori. Sono stati tutti soccorsi dai sanitari, ma solo per il conducente della Citroen si è reso necessario il ricovero presso il policlinico Gemelli di Roma

immagine di repertorio