Civitavecchia, fiamme in una lavanderia domate dai Vigili del Fuoco

Questa mattina i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via zara per un incendio all’interno di una lavanderia. Il tempestivo intervento dei VVF non ha consentito al focolaio, localizzato su un tavolo con dei panni sopra, di propagarsi al resto del locale e dell’edificio.

I macchinari sono intatti e sono pochi i danni subiti dall’esercizio. Le cause del focolaio sono in corso d’accertamento. Sul posto anche i Carabinieri di Civitavecchia.