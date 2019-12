Condividi Pin 1 Condivisioni

Il divieto in vigore dalle 19 alle 3 di domani e dell’1 gennaio

Capodanno Cerveteri, divieto di sosta in Piazza Aldo Moro –

Attenzione ai divieti di sosta e di transito in piazza Aldo Moro.

Già dalle 8 di questa mattina è infatti in vigore il divieto di sosta e transito in corrispondenza della fermata degli autobus per consentire il montaggio del palco e delle strutture di servizio.

Divieto di sosta e transito in piazza Aldo Moro dalle 19 alle 3 del 31 dicembre e dell’1 gennaio per la manifestazione Capodanno Cerite 2019/2020 con le esibizioni degli Street Clerks, dj set e di Cristina D’Avena.

Per questo motivo i veicoli provenienti da via Sant’Angelo effettueranno la svolta in via del Lavatore o in via Col di Lana, per l’occasione regolata a senso unico in direzione via Piave.

Nelle stesse date e orari sarà in vigore il divieto di transito in via Ceretana.

I veicoli provenienti da via della Necropoli osserveranno l’obbligo di svolta a destra verso via Settevene Palo, mentre sarà consentito l’accesso ai veicoli diretti al centro storico e a piazza Dante.