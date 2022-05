Riparte il servizio delle fontanelle leggere con una novità: un erogatore di acqua depurata, refrigerata e volendo gassata che servirà anche il refettorio della mensa scolastica

Canale Monterano, fontane leggere: si riparte con una novità per le scuole –

“Da oggi riparte il servizio delle fontanelle leggere sia a Canale (Piazza Maria de Mattias) che a Montevirginio (Via Matteotti), con una novità in più: un erogatore di acqua depurata, refrigerata e volendo gassata servirà anche il refettorio della mensa scolastica”. Ad annunciarlo l’amministrazione comunale di Canale Monterano.

“Per la prima settimana – commenta il Vice Sindaco Fabrizio Lavini, delegato all’Ambiente – il servizio delle due fontanelle comunali sarà totalmente gratuito, poi fornito ad un prezzo simbolico di 5 centesimi ogni litro e mezzo prelevato. L’acqua sarà quindi innanzitutto depurata, facendo scendere praticamente a zero i livelli di fluoruri e arsenico presenti, refrigerata e, volendo, addizionata di anidride carbonica per chi non può fare proprio a meno delle bollicine”.

“Le fontanelle – continua Lavini – presentono sistemi di sanificazione automatica degli erogatori e non accetteranno monete per evitare le effrazioni subite in passato, ma funzioneranno solo con le chiavette che saranno distribuite da venerdì prossimo, 13 maggio, presso l’Ufficio Turistico di Piazza Tubingen nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.30”.

“La fontanella leggera del refettorio scolastico – aggiunge l’Assessore alla Scuola, Valeria Pasquali – servirà invece ad abbattere il consumo di plastica in ambito scuole, fornendo acqua di grande qualità: un’iniziativa che ben si sposa con quella di inizio d’anno scolastico che vide il Comune dotare studenti, docenti e operatori scolastici di borracce ecologiche”.

“Le fontanelle leggere – conclude il Sindaco di Canale Monterano, Alessandro Bettarelli – erogheranno gratuitamente acqua depurata e refrigerata nei momenti in cui il nostro pubblico acquedotto farà registrare valori di arsenico (a Canale) e fluoruri (Montevirginio) eccedenti la normativa nazionale vigente sull’acqua pubblica. Valori che per il nostro comune sono tradizionalmente oscillanti e tendono purtroppo a sforare i valori massimi. Le ultime analisi ufficiali della ASL hanno infatti registrato leggeri sforamenti per Canale (arsenico a 14 microgrammi/litro su 10) e Montevirginio (fluoruri a1,6 microgrammi/litro su 1,5). Con questi valori ricordiamo ai cittadini che sono comunque consentite tutte le operazioni di igiene personale (incluso lavaggio denti), tutte le operazioni di igiene domestica, la preparazione di alimenti in cui l’acqua:- non sia ingrediente significativo (piccole quantità);- sia a contatto con l’alimento per tempi ridotti e venga per la gran parte rimossa dalla superficie degli alimenti (es. lavaggio e asciugatura frutta e verdura, etc.);Mentre non sono consentite le cotture in cui l’acqua sia ingrediente significativo (es. brodi, tè, caffè, ghiaccio, bevande) e l’assunzione diretta.”