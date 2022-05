I due sono stati trasferiti dal 118 in codice rosso in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita

Bracciano: incidente sulla via del Lago, due feriti gravi –

Paura ieri sera sulla via del Lago a Bracciano. Come riporta Canaledieci, un giovane di 20 anni al volante di una Ford Focus ha perso il controllo della sua auto finendo in una scarpata.

Sul lato del passeggero un ragazzo di 16 anni. Sul posto si sono subito portati i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto i due dall’auto.

I due giovani sono stati trasferiti in codice rosso in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.