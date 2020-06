Condividi Pin 0 Condivisioni

“In gestione a chi ci darà garanzie e non chiacchiere”. Tre società in lizza per l’aggiudicazione

Campo di San Nicola: pugno duro di Ardita

A giorni il campo Lombardi di San Nicola potrebbe avere nuovi gestori.

Un bando, infatti, emesso dal comune di Ladispoli metterà fine a polemiche e illazioni e sentenzierà il futuro di un impianto decimato e ridotto in condizioni pessime.

Il campo in sintetico, costruito sedici anni fa, ha bisogno urgente della messa in opera del tappeto in erba e di alcune migliorie.

Il consigliere di Ladispoli Giovanni Ardita è consapevole che la gestione attuale non potrà continuare a prendersi cura di una struttura per la quale “è stato fatto poco e nulla – afferma Ardita – sono state disattese tante promesse, gli impianti se si è in grado e si hanno delle garanzie si possono gestire, ma non possiamo permettere che a rimetterci siano bambini e famiglie”.

“Quindi chi presenterà il progetto migliore, assicurandoci garanzie a tutela della collettività , è giusto che si prenda la gestione del campo Lombardi”.

Al bando sono almeno tre le società a partecipare, due delle quali molto quotate che hanno illustrato un piano di rinnovamento moto efficiente.

