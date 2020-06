Condividi Pin 0 Condivisioni

Il Sindaco: “Nelle spiagge libere possono accedervi tutti, purché si rispettino le regole”

Campo di Mare, online l’app per prenotare il posto in spiaggia

La stagione estiva è partita molto bene a Cerveteri e in queste ore sui social, in una diretta video con i cittadini, il Sindaco Alessio Pascucci ha annunciato tante importanti novità.

Prima fra tutte, ma non per importanza, la sperimentazione dell’app ‘Spiaggecerveteri.online’ con cui sarà possibile effettuare la prenotazione per accedere negli arenili.

La piattaforma permetterà ai cittadini di registrare anticipatamente la loro presenza, dando in tempo reale, non solo un conteggio delle persone presenti, ma anche di quelle in arrivo e permettendo a tutti di evitare le spiagge più affollate. Inoltre, nel caso si verifichi un focolaio di covid-19, la piattaforma permetterà di risalire alle persone presenti in un determinato giorno, in una determinata spiaggia, garantendo la possibilità di provvedere tempestivamente ed efficacemente ad effettuare le necessarie operazioni sanitarie per il contenimento.

“Nelle spiagge libere – ha detto il Sindaco – possono accedervi tutti, purché si rispettino delle semplici regole che saranno visibili nella cartellonistica appesa all’ingresso”.

In particolare, in tutte le spiagge sarà possibile accedervi per un numero massimo di persone. (Ad esempio, nella spiaggia 1 potranno accedere massimo 304 persone, nella 2 massimo 1440, nella spiaggia 3 504 persone, nella 4 massimo 380 persone, nella 5 un numero massimo di 1064 persone e nella spiaggia “Scoglietti”, essendo molto grande non ci saranno limiti, ma saranno comunque garantiti i controlli).