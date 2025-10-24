Campo di Mare, nuovo parcheggio e riqualificazione viaria grazie a un finanziamento regionale da 450mila euro

Il Comune di Cerveteri si è aggiudicato un importante finanziamento regionale di 450mila euro per la realizzazione di una serie di interventi infrastrutturali a Campo di Mare, ai quali si aggiungeranno 120mila euro di fondi comunali, per un investimento complessivo di 570mila euro.

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio in Viale dei Cipressi, che metterà a disposizione 65 posti auto, il rifacimento del manto stradale della rotonda di Viale Mediterraneo e il restyling del parcheggio e di una vasta area del Lungomare dei Navigatori Etruschi.

Il progetto è risultato terzo su 231 proposte presentate dai Comuni del Lazio nell’ambito dell’avviso pubblico per la concessione di contributi destinati a interventi su infrastrutture pubbliche, sociali e di mobilità.

“L’impegno per Campo di Mare, frazione che il Comune ha acquisito solo tre anni fa, dopo essere stata per decenni area privata e abbandonata, prosegue con determinazione – dichiara la Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti – dopo il milione di euro ottenuto lo scorso luglio per la riqualificazione di marciapiedi e percorsi pedonali, questo nuovo finanziamento rappresenta un ulteriore passo avanti per dare un volto rinnovato alla nostra frazione marina. Classificarsi terzi su 231 progetti presentati testimonia la qualità e la solidità del lavoro svolto quotidianamente dall’Amministrazione e dagli uffici comunali, ai quali va il mio ringraziamento per il costante supporto”.

“Grazie a queste risorse – prosegue la Sindaca – potremo realizzare un nuovo parcheggio, mettere in sicurezza un importante snodo viario come la rotonda di Viale Mediterraneo e rinnovare una parte significativa del Lungomare dei Navigatori Etruschi, rendendolo più accogliente e funzionale. È un segnale concreto della volontà dell’Amministrazione di continuare a investire su Campo di Mare e sul suo sviluppo”.

“Nel dettaglio – spiega l’Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri Matteo Luchetti – saranno tre le aree oggetto di intervento. La prima è quella di viale dei Cipressi, dove andremo a realizzare un parcheggio con 65 posti. Un’opera ancor più fondamentale perché va incontro alle esigenze dei cittadini residenti in quella porzione di Campo di Mare, attualmente in difficoltà dal punto di vista dei parcheggi a seguito della realizzazione del percorso ciclabile. Poi opereremo sul manto stradale all’altezza della rotatoria di Viale Mediterraneo, con relativo rifacimento della segnaletica, e infine nell’area parcheggio del Lungomare dei Navigatori Etruschi, l’area limitrofa alla zona del Depuratore, dove oltre al rifacimento del manto stradale verrà realizzata una nuova segnaletica per auto, ciclomotori e soste camper per una stima di 92 posti stalli di sosta”.

“Ci tengo con l’occasione – prosegue l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti – a ringraziare tutto il personale dell’Ufficio Opere Pubbliche, ed in particolar modo il Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni e il Responsabile del Servizio Architetto Flavio Nunnari, preziosi in fase di progettazione e presentazione della domanda”.