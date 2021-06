L’assessore alle Politiche ambientali Elena Gubetti traccia un bilancio dell’impegno profuso per il rilancio del tratto costiero di Cerveteri

Quasi ultimato il restyling del primo tratto di Lungomare a Campo di Mare.

Campo di mare, lungomare e ‘Liberamente’. Gubetti: “Risultati che premiano il lavoro svolto per il mare”

“Proprio mentre la Regione Lazio ha comunicato di averci concesso un ulteriore maxi-finanziamento per la realizzazione di un secondo lotto di lavori. In queste ore stiamo allestendo e siamo quasi pronti per inaugurare LIBERAMENTE, la prima spiaggia in assoluto, totalmente pubblica, gratuita, accessibile e attrezzata ad accogliere persone con disabilità motorie”, ha detto l’assessore all’ambiente Elena Gubetti.

“Un progetto che abbiamo saputo realizzare sfruttando al meglio un’opportunità di finanziamento regionale che con un piccolo co-finanziamento comunale ci consente di realizzare un importante iniziativa e che già ora, a pochi giorni dalla sua piena operatività, ha suscitato l’interesse di tantissime persone oltre che dei media e associazioni nazionali”.

“Quando l’attuale amministrazione comunale si è insediata per la prima volta nel 2012, mai nessuno avrebbe lontanamente immaginato che al termine dell’esperienza amministrativa saremmo giunti ad un obiettivo senza ombra di dubbio storico – dichiara l’Assessora Elena Gubetti – l’intuizione del nostro sindaco Alessio Pascucci di affrontare la questione di Campo di Mare con gli strumenti urbanistici, ha richiesto un lavoro lungo e capillare che nel 2019 ci ha portato ad essere per la prima volta nella storia proprietari di una strada di Campo di Mare”.

“Oltre a questo, i lavori nella frazione non si sono mai fermati: dopo decenni di buio, abbiamo completato e messo in funzione tutti i lotti di pubblica illuminazione, abbiamo rimesso in funzione un Depuratore che prima era stato abbandonato dalla Società titolare dell’impianto, ma soprattutto, abbiamo avviato il primo cantiere pubblico della storia della Frazione: la riqualificazione storica del Lungomare dei Navigatori Etruschi”.

“L’intervento sul Lungomare dei Navigatori Etruschi ha richiesto un enorme dispendio di energie: dall’idea progettuale, all’abilità nel reperimento dei fondi, alla tenacia per l’apertura del cantiere oramai prossimo alla conclusione. Inoltre – prosegue la Gubetti – in occasione della conferenza stampa di mercoledì scorso a Campo di Mare alla presenza del Governatore del Lazio Nicola Zingaretti e dell’Assessore Paolo Orneli, il nostro Comune è risultato aggiudicatario di un nuovo importante finanziamento regionale per la realizzazione del secondo lotto di lavori di Campo di Mare”.

“Segno tangibile che la strada che abbiamo intrapreso, la nostra idea di sviluppo della costa e quindi di tutta la città è corretta a tal punto di ricevere non uno, ma due finanziamenti regionali”.

“Infine, in questa particolare estate 2021, sono particolarmente orgogliosa della realizzazione della prima spiaggia libera, pubblica e gratuita attrezzata per ospitare le persone con disabilità motorie – conclude l’Assessora Elena Gubetti – il tema dell’accessibilità all’arenile è già da diversi anni al centro della nostra attenzione”.

“Sono già diverse estati che tutte le spiagge libere vengono dotate di passerelle, così come il nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile, con il progetto “Mare Sicuro” garantisce assistenza alle persone con disabilità in spiaggia”.

“Questo progetto è molto più ampio, ci sarà tutto ciò che occorre per trascorrere una giornata di mare in totale relax: Sedie Job, passerelle, lettini, spogliatori, docce, bagni e personale socio-sanitario preparato e debitamente formato per ogni necessità e richiesta”.

“Ci tenevamo che in questo 2021, in cui per la prima volta Cerveteri potrà godere di un Lungomare completamente nuovo dopo oltre mezzo secolo, le nostre spiagge fossero accessibili davvero a tutti”.

