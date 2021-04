Share Pin 20 Condivisioni

Campo di Mare, l’Associazione Nautica piange la scomparsa di Carlo Guidetti –

L’Associazione Nautica Campo di Mare asd Scuola Vela & Beach Volley piange la scomparsa di Carlo Guidetti, cresciuto a Campo di Mare e presso l’Associazione, attualmente Amministratore delegato e azionista di maggioranza di Elco.

Dal proprio profilo Facebook l’associazione infatti afferma: “Non doveva succedere, non avremmo mai pensato potesse succedere! sempre sorridente, scanzonato, amico e compagno di tanti, pazzo di beach volley e non solo, il tuo cuore si è improvvisamente fermato al termine della tua ultima “corsetta”! A Francesca, alle figlie ed a tutta la famiglia la vicinanza e le condoglianze dell’Associazione nautica Campo di Mare asd. Ciao Carlo, riposa in pace!”