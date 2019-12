Condividi Pin 0 Condivisioni

Il Sindaco: ‘Il nostro lavoro per una città migliore, prosegue!”

Campo di Mare, in funzione il quinto lotto di illuminazione pubblica

Entrato totalmente in funzione anche il quinto lotto di illuminazione della frazione di Campo di Mare che, dopo diversi anni completamente al buio ha rivisto finalmente luce.

“Un altro importante punto del programma elettorale è stato portato avanti – ha detto il Sindaco Alessio Pascucci – L’amministrazione è scesa in campo per la risoluzione di problemi che da troppi anni penalizzavano e concittadini. I lavori sono stati realizzati in tempi lunghi e sono stati fatti in danno alla società Ostilia”.