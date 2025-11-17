Campo di Mare, i residenti di Piazza Prima Rosa scrivono alla Gubetti: “Non conosciamo ancora le vere cause del fermo dei lavori”

Campo di Mare, i residenti di Piazza Prima Rosa scrivono alla Sindaca Gubetti: “Non conosciamo ancora le vere cause del fermo dei lavori”

La Redazione ha ricevuto una lettera aperta, indirizzata alla Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, firmata dai cittadini di Campo di Mare, in particolare di Piazza Prima Rosa. Nel testo, che riportiamo nei suoi contenuti essenziali, i residenti esprimono «profonda preoccupazione» per la situazione del cantiere «paralizzato». E chiedono chiarezza sulle cause del blocco dei lavori, e sui tempi della loro conclusione.

“Gentile Signora Sindaca,

Vorremmo esprimere la nostra profonda preoccupazione riguardo alla situazione del cantiere paralizzato gestito da Roma Capitale. Nonostante le numerose rassicurazioni e spiegazioni fornite nel corso dei mesi, permane una grande confusione circa le vere cause dell’interruzione dei lavori.”

Nel proseguo della lettera, i cittadini ricordano come, nel tempo, siano state fornite diverse motivazioni sul blocco del cantiere: “Inizialmente, ci è stato detto che il ritardo era dovuto a problemi con i materiali nel periodo estivo. Successivamente, è stato riferito che la caduta di un albero aveva bloccato tutti i cantieri. Tuttavia, alla ripresa dei lavori, abbiamo notato che non era stato fatto praticamente nulla o finta di fare qualcosa come dimostrano video e foto.”

Secondo i residenti, “Questa mancanza di chiarezza e coerenza nelle comunicazioni ha creato un clima di incertezza e frustrazione tra tutti coloro che sono coinvolti, noi cittadini che paghiamo tasse altissime per stare in mezzo a polveri e macerie creando difficoltà alle persone fragili, disabili, bambini e malati oncologici.”.

La lettera richiama anche un preciso riferimento temporale: “Dal 1° luglio 2024, abbiamo avuto modo di vedere e sentire varie versioni dei fatti, ma ancora non comprendiamo quali siano le cause reali della paralisi del cantiere. Il video che mostra la situazione attuale sembra confermare i nostri sospetti, ovvero che si tratti di una situazione di stallo senza una vera motivazione.”.

Da questa premessa emergono una serie di domande puntuali rivolte all’Amministrazione: “Vorremmo sapere concretamente:

Quali sono le cause reali della paralisi del cantiere? Quali azioni sono state intraprese da Roma Capitale per risolvere il problema? Qual è il piano di azione futuro per concludere i lavori? Quali sono le conseguenze per i responsabili della malagestione?

La nostra pazienza è arrivata al limite e stiamo subendo le conseguenze di questa situazione. È arrivato il momento di fornire risposte concrete e trasparenti. Attendiamo una vostra risposta tempestiva e dettagliata.”