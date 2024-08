Campo di Mare, eventi e spettacoli dal 13 al 15 agosto

Musica e DjSet sulla spiaggia: il Ferragosto di Campo di Mare

Tanti appuntamento da stasera, martedì 13 agosto fino a giovedì 15 agosto sul Lungomare dei Navigatori Etruschi di Campo di Mare

Tre giorni di musica live, DjSet fino a notte fonda, discoteca e intrattenimento in riva al mare. Questa la proposta dell’Amministrazione comunale di Cerveteri per le giornate e le serate di, oggi, martedì 13 agosto, domani, mercoledì 14 agosto e per il giorno di Ferragosto, realizzata in collaborazione con il “Banana Village Eventi”, il chiosco che dall’inizio dell’estate è attivo proprio sul Lungomare dei Navigatori Etruschi.

Molteplici le iniziative, che avranno inizio questa sera alle ore 21:30, con il live dei 2YA – Two Years Ago, trio composto da Jacopo Vasi, voce e chitarra, Francesco Pastore al basso e Diego Perna alla batteria. Domani inizia la grande festa del Ferragosto, dalle ore 19:00 e fino al giorno successivo. Ad aprire le danze, sarà il “Summer Beach Party”: musica live e intrattenimento con Manuel Briotti, Fabio Amoroso e Mila Voice. Seguirà, dopo la mezzanotte, il Summer After, con ancora musica e un susseguirsi di artisti in consolle.

Il giorno seguente, giovedì 15 agosto è il momento del “Quasi – Una festa pressapochista”, una grande festa di musica, innovativa e variegata. Non c’è un vero e proprio format per questo evento, l’unico “obbligo” è quello di divertirsi e godere di un’atmosfera magica da metà pomeriggio, fino al meraviglioso tramonto di Campo di Mare per poi trattenersi fino a tarda sera. Non è previsto un dresscode particolare: sarà un grande carnevale estivo dove tutto ciò che possa portare allegria, colore e solarità sarà accetto.

“Mentre in Piazza Santa Maria a Cerveteri proseguono gli appuntamenti dell’Estate Caerite con spettacoli teatrali, esibizioni di band locali e la grande orchestra sinfonica delle Cento Città in Musica, a Campo di Mare, sul nostro Lungomare in collaborazione con il Banana Village proponiamo due grandi giornate di festa e divertimento, pensate ovviamente per tutti ma più direttamente per un target di pubblico più giovane – ha dichiarato il Vicesindaco di Cerveteri Federica Battafarano – una due giorni di appuntamenti che speriamo possano catalizzare l’interesse dei giovani di Cerveteri e non solo e che possa indurli a scegliere proprio il nostro Lungomare per trascorrere in modo divertente e in musica la tre giorni ferragostana”.