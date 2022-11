Campionati Italiani di Taekwondo Olimpico: medaglia di bronzo per Elisa Pacchiarotti

Sugli scudi l’atleta della ASD Lions allieva del C.S. Il Gabbiano

Elisa Pacchiarotti classe 2008, ha iniziato a praticare Taekwondo all’età di cinque anni, si è subito distinta per determinazione e coordinazione, doti innate che gli hanno permesso di distinguersi subito sul campo di gara, sia nel combattimento che nelle forme. Elisa a soli quattordici anni ha un curriculum veramente impressionante, circa cinquanta medaglie, per la maggior parte d’Oro, conquistate in gare regionali, nazionali ed internazionali.

Dal 2018 si è specializzata nel settore forme e freestyle (settore acrobatico del Taekwondo), settori dove Elisa ha raggiunto traguardi eccezionali, al primo Campionato Italiano a soli dieci anni si è classificata rispettivamente 5° nelle forme e 3° bronzo nel freestyle, l’anno successivo a soli undici anni ha conquistato la medaglia d’argento aggiudicandosi il titolo di Vice Campionessa Italiana di Forme, titolo in carica 2019/2020, nel 2021 medaglia di Bronzo ai Campionati Italiani di Freestyle, inoltre Elisa è titolare nella squadra regionale ed ha rappresentato la Regione Lazio nel Taekwondo Freestyle alla gara più importante d’Italia per atleti under 14anni il TROFEO CONI in Toscana Valdichiana Senese 29 settembre/ 02 ottobre 2022 classificandosi 4° nell’individuale, 2° come squadra di Taekwondo e 1° come squadra Regione Lazio.

Oggi la scuola Lions del Maestro Benardinelli con 106 tesserati delle sedi dei Centri Sportivi Il Gabbiano di Ladispoli e RIM di Cerveteri è una delle più grandi realtà sportive di Taekwondo Olimpico della Regione Lazio.