Condividi Pin 6 Condivisioni

Insegnanti, educatori e una psicologa per l’infanzia. Tutto pronto per un’Estate di divertimento e sport, in piena sicurezza.

Campi estivi bambini, a Cerveteri parte ufficialmente il RIM Camp 2020. Si potrà usufruire del bonus per l’iscrizione ai centri estivi, previsto dal decreto Rilancio.

“Ci sono ancora posti liberi ma è importante prenotare subito perché – ha spiegato Ilenia Rinaldi, Presidente del centro sportivo RIM Sport Cerveteri – è ancora possibile usufruire dei BONUS INPS e dello sconto speciale che riserviamo alla famiglie che iscrivono al campo estivo più di un bambino”.

Sport, Piscina, Animazione e Laboratori creativi, affiancati dalla presenza costante di uno staff altamente qualificato composto dagli istruttori RIM, da una psicologa dell’infanzia, un’educatrice d’infanzia ed una insegnante di sostegno di ruolo.

“Questa estate sarà più impegnativo per tutti, specialmente per noi che ci occupiamo di bambini – ha detto Maura Rinaldi, Vice presidente della RIM Sport – Per fortuna siamo da sempre abituati a lavorare seguendo delle attente programmazioni, senza improvvisare mai nulla. Questo ci aiuterà a trovare il giusto equilibrio tra sicurezza e divertimento in tutte le attività che proporremo ai nostri ragazzi.”

Campi estivi bambini: prima di tutto la sicurezza

Prima della ripresa delle attività, il centro RIM è stato attentamente riorganizzato e tutti gli ambienti sono stati sottoposti a sanificazione. Anche durante lo svolgimento delle attività, non si abbassa mai la guardia sul rispetto delle norme e le disposizioni sanitarie, e superfici e attrezzature vengono sanificate dopo ogni uso.

Iscriversi al campo estivo e prenotare un campo sportivo

Al centro sportivo RIM sono già ripresi anche gli allenamenti di Ballo, Pallavolo, Basket, Beach Volley e Tennis. Per tutti, è già attiva la possibilità di PRENOTARE UN CAMPO attraverso la segreteria.

Per ISCRIVERSI al RIM Camp e per prenotare e partecipare alle attività del centro sportivo, sono a disposizione il numero 06 995 1767 e i contatti social della RIM Sport.

Il centro sportivo RIM si trova in Via Claudio Graziosi 7 a Cerveteri. RIM su Instagram. RIM su Facebook. RIMsport.it.







Immagini del RIM Camp 2019. Photo by BaraondaStudio