Campagnano Romano, spaccio nelle vie del centro: Carabinieri arrestano due cittadini di origine albanese –

Nella notte del 26 giugno 2025, i Carabinieri della Stazione di Campagnano di Roma, nell’ambito di una costante attività di contrasto allo smercio di sostanze stupefacenti sul territorio, hanno arrestato in flagranza di reato, due cittadini albanesi, di 38 e 41 anni. I militari hanno sorpreso uno dei due mentre stava per cedere della sostanza stupefacente del tipo cocaina a un cittadino, nelle vie del centro storico del Comune. Una volta approfondito il controllo e in procinto di svolgere la perquisizione domiciliare, i Carabinieri, insospettiti dai rumori provenienti dal bagno, hanno verificato la presenza di sostanza nella rete fognaria, in particolare in due tombini prossimi all’abitazione. All’esito dell’ispezione, infatti, sono state rinvenute quattro dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Le donne e gli uomini dell’Arma hanno quindi proceduto all’arresto dei due, giudicati con rito direttissimo nella stessa giornata.

L’operazione costituisce ulteriore tassello rispetto a una costante azione di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, con una serie di controlli, svolti nel normale servizio di istituto, che nel mese di giugno hanno portato la Stazione di Campagnano di Roma a segnalare alla locale Prefettura 8 soggetti, di cui 6 maggiorenni e 2 minorenni, quali assuntori di sostanze (in particolare hashish e marijuana) nonché di denunciare un maggiorenne poiché trovato in possesso di 150 gr circa di marijuana.

Si comunica il tutto nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.