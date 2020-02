Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota dei Vigili del Fuoco

Campagnano, cade un albero in Via Roma sul posto i Vigili del Fuoco – I Vigili del Fuoco di Bracciano sono intervenuti presso il Comune di Campagnano in Via Roma a causa di un albero caduto su un’auto in transito. I Vigili del Fuoco hanno rimosso l’albero dalla sede stradale e messo in sicurezza l’area. Due sono stati i feriti: l’autista dell’autovettura e un ragazzo su uno scooter anche lui coinvolto dal dissesto. Il conducente dell’auto è in codice rosso, quello dello scooter in codice giallo.

