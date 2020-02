Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota dei Vigili del Fuoco

Bracciano, incendio ad un pullman sul posto i Vigili del Fuoco

Bracciano, incendio ad un pullman sul posto i Vigili del Fuoco – Alle ore 15,30 circa di oggi, i Vigili del Fuoco di Bracciano sono intervenuti presso il comune di Bracciano in via Salvo D’Acquisto, per incendio Pullman. L’autista dell’automezzo durante la guida, ha notato la fuoriuscita di fumo dal vano motore. Ha immediatamente fermato il veicolo; fatto scendere i passeggeri e allertato i soccorsi. I VVF hanno estinto le fiamme; impedito alle stesse di propagarsi al resto del mezzo; messo in sicurezza l’area e rimosso l’automezzo che ostruiva la sede stradale. Sul posto anche un’autobotte VF proveniente dalla sede di Cerveteri; i CC e Polizia Locale di Bracciano. Nessun ferito.