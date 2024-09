Calcio: Stefano Calcagni dal professionismo all’incarico alla Virtus Marina di San Nicola

Bandiera del calcio locale con stagioni in Serie B e C, mister Stefano Calcagni è il responsabile del settore agonistico della Virtus Marina di San Nicola

Allenatore da oltre 30 anni e con un passato da calciatore professionista in serie B (e non solo), mister Stefano Calcagni è una bandiera del calcio locale. Il mister ha militato a Parma, Campobasso, Nocera e Rimini tra Serie B e C, ma, da tecnico, ha preferito dedicarsi al calcio locale con l’obiettivo di scoprire nuovi talenti e di puntare al miglioramento tecnico-caratteriale dei ragazzi. Infatti, Calcagni ha accolto con piacere l’incarico offertogli dalla Virtus Marina di San Nicola con cui collabora da diverse stagioni.

“Rimanere in zona come allenatore è stata una mia scelta” ha raccontato il responsabile del settore agonistico della Virtus MSN. “Dopo la stagione in C2 a Civitavecchia, ho deciso di intraprendere questo percorso perché non ho mai avuto intenzione di rimanere nell’ambiente professionistico come tecnico. Così, mi sono dedicato ai ragazzi del territorio. Per me è un divertimento, una passione, finché c’è quella va bene. A questi livelli, è la passione che muove tutto. Il cambio di ruolo non era scontato, calciatore professionista non è sinonimo di bravo allenatore: bisogna saper trasmettere qualcosa. Per me il calcio è uno sport che ti fa sentire vivo, non deve essere solo un discorso di traguardi sportivi. A me il calcio ha insegnato a comportarmi nella società, a stare al mondo”.

Il mister si è poi concentrato sul suo lavoro nella società di Ladispoli: “Noi innanzitutto cerchiamo di farci conoscere in maniera positiva. Abbiamo tecnici e istruttori – a livello agonistico e di scuola calcio – di cui ci fidiamo e che riteniamo all’altezza di un ruolo così importante. Per riuscire a fare il salto di qualità c’è bisogno di programmare e di dare spazio agli allenatori. Tutti i mister che abbiamo qui hanno lavorato bene anche in altre società e sono andato a cercarli. Il nostro obiettivo è far crescere il ragazzo calcisticamente, ma, soprattutto, a livello di comportamento e disciplina. Oggi dobbiamo fare discorsi anche relativi al modo di comportarsi, il modo di allenare è molto cambiato. Poi, chiaramente, se arriva il ragazzo che si distingue e ha possibilità di fare cose più grandi, per noi è solo motivo d’orgoglio”.

“Oggigiorno è sempre più difficile cercare di far combaciare risultati e crescita caratteriale del ragazzo. Come dicevo prima, per me il calcio è una disciplina che fornisce anche gli strumenti per affrontare la realtà. È questo l’aspetto che, secondo noi, deve interessare al genitore. È logico che il ragazzo voglia arrivare in alto, ma non è scontato. Ci vuole fortuna, talento, passione e tanta costanza. Io, qui, cerco di inculcare loro una mentalità, non semplice, che è alla base del divertimento: bisogna saper perdere. I genitori di oggi hanno un ruolo difficilissimo e noi cerchiamo di dare loro una mano attraverso l’educazione sportiva. Vederli crescere e raggiungere posizioni importanti, dentro e fuori dal campo, è una soddisfazione enorme”.

La Virtus Marina di San Nicola si sta preparando per una stagione con un comparto giovanile molto ricco. “Il settore agonistico – ha spiegato il mister – va dai 2011 fino alla prima squadra. Alla Virtus abbiamo tutte le categorie giovanili e ogni squadra è iscritta ai campionati federali. Vogliamo cercare di raggiungere piazzamenti di prestigio nei diversi campionati e cercare di bissare il successo dello scorso anno, conquistando qualche titolo regionale. Poi strada facendo vedremo le possibilità, più o meno concrete, che ha ciascun gruppo. I 2008 e i 2009 lavorano insieme già da 2 anni e potrebbero fare bene”.

“Io non ho gruppi in cui sono primo allenatore. Mi occupo della gestione dei rapporti tra società e tecnici. Cerco di stargli il più vicino possibile perché conosco le esigenze primarie dello staff. Bisogna avere accortezza e l’allenatore non va fatto sentire abbandonato. È necessario dare loro le attenzioni che meritano perché le gratificazioni sono le stesse per giocatore e tecnico. Ricoprendo il ruolo soprattutto per passione, è necessario che gli allenatori trovino un ambiente sano e sereno. Finora, come società, ci siamo riusciti. Certo, abbiamo commesso degli errori, ma solo così riusciamo a migliorare”.

Lo staff tecnico della Virtus Marina di San Nicola Settore Agonistico

-Categoria U14 Regionale (2011) tecnico Strato Cacace

-Categoria U15 provinciale (2010) tecnico Luigi Fara

-Categoria U16 Provinciale (2009) tecnico Giuseppe Cocco

-Categoria U17 Provinciale (2008) tecnico Roberto Iommi

-Categoria Juniores U19 (2006-07 + fuori quota 05-04) tecnico Bino Paradiso