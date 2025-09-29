Calcio, la juniores della Virtus MSN punta al titolo

La juniores rossoblù punta a prendersi il titolo provinciale; in panchina mister Andrea Nucera all’esordio con la categoria

Inutile nascondersi, la juniores della Virtus Marina di San Nicola parte con un bel carico di aspettative. Dopo il buon piazzamento dello scorso anno, la società punta al passaggio alla categoria regionale con una squadra cresciuta e leggermente rivista. A guidare la spedizione rossoblù sarà Andrea Nucera, mister che farà il suo esordio con la categoria e che, per il secondo anno, sarà parte dello staff tecnico della Virtus.

Romano e con un passato nelle giovanili dell’Ascoli, il mister ha accolto una nuova sfida. Se lo scorso anno, Nucera aveva preso in corsa l’Under 17 e l’aveva portata fino al quinto posto, in questa stagione, il mister sta seguendo il lavoro dall’inizio.

“Ci sono molte aspettative” ha detto proprio l’allenatore a ridosso dell’inizio della stagione. “Però, il peso della pressione se lo prende chi è bravo e noi speriamo di soddisfare le attese. Il gruppo è buono, eterogeneo anche a livello di età. Molti di loro fanno parte del gruppo dello scorso anno e ci sono diverse new entry. Devo dire che i ragazzi la stanno vivendo bene e loro hanno la mia massima fiducia”.

“Mi sono proposto per questo nuovo ruolo e sono contento che la società abbia creduto in me, ritenendo che fosse adatto a guidare l’Under 19. Significa che il lavoro fatto lo scorso anno ha pagato”.

“E’ poco che alleno qui – ha proseguito il mister – ma frequento la società da diverso tempo perché mio figlio ha giocato qui. Conosco Stefano Calcagni e Vincenzo Bari da anni e, secondo me, questa società ha delle potenzialità incredibili perché al suo interno ci sono persone precise e competenti dalla segreteria alla gestione del magazzino. Con Enzo (Bari) vado molto d’accordo, anche se abbiamo visioni calcistiche diverse, ci accomunano gli stessi principi. L’ambiente che c’è qui è sano, poco da aggiungere”.

“I segnali che arrivano dalle amichevoli sono buoni anche se, purtroppo, abbiamo subito un infortunio terribile nell’ultima gara che mi ha colpito dal punto di vista personale. L’obiettivo – ha dichiarato senza mezzi termini Andrea Nucera – è prendere la categoria regionale, non ci giro troppo intorno. Sicuramente vogliamo competere per stare lì fino all’ultimo. Se dovesse arrivare qualcosa di diverso, significa che io in primis avrò sbagliato qualcosa”.