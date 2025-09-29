Aeroporto di Fiumicino, sopresi a procacciare clienti tra i passeggeri: sanzionati NCC e tassisti

Durante un servizio volto al contrasto dell’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, presso lo scalo aeroportuale Leonardo Da Vinci di Fiumicino, hanno sanzionato, in diverse circostanze, 7 autisti NCC e 4 tassisti, intenti a procacciare clienti tra i passeggeri, all’uscita dei

Terminal 1 e 3 degli arrivi, al di fuori degli stalli, senza averne titolo.

Agli abusivi è stato notificato un provvedimento di allontanamento per 48 ore dopo essere stati ulteriormente sanzionati per 100 euro. In totale, sono state elevate sanzioni amministrative pari a 9.856 euro.