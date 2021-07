Lui: “Non merito affetto tifosi, devo ancora vincere”

Calcio, José è sbarcato nella Capitale: inizia l’era della Roma di Mourinho –

Roma José Mourinho

“Non credo di meritare il modo in cui sono stato accolto perché non ho fatto nulla per loro. C’è ancora più responsabilità sulle mie spalle”.

Sono le primne parole di José Mourinho dall’arrivo a Roma. “Vogliamo fare una Roma di successo e sostenibile – ha aggiunto il portoghese in un’intervista al sito del club giallorosso. “Dopo il primo colloquio con il club ho subito avuto la sensazione che non fosse il mio progetto, quello di Pinto o dei Friedkin, ma il progetto della Roma-. Dal primo giorno sono emozionato e impaziente che potesse arrivare il vero giorno uno, quello dell’arrivo”.

Comincia l’avventura romana di José Mourinho. L’allenatore dei giallorossi è sbarcato al gate dei voli privati di Ciampino con un po’ di ritardo (alle 14.40) rispetto all’orario programmato con il jet privato della flotta Friedkin guidato dallo stesso presidente Dan e con a bordo anche il figlio Ryan. Ad attenderli in aeroporto circa 500 tifosi che prima sono stati spostati nel parcheggio p9 per evitare disordini nell’hangar privato e che nel momento dell’atterraggio si sono scatenati con cori e striscioni per lo Special One. Tifosi, però, che sono riusciti a vedere Mourinho solo per qualche istante mentre lasciava l’aeroporto a bordo della macchina aziendale. Finestrino abbassato e sciarpa al vento per Mourinho caricando i 500 di Ciampino che per qualche metro hanno provato a seguire anche la macchina. Un secondo saluto con i supporters giallorossi ci sarà probabilmente al Fulvio Bernardini dove il tecnico portoghese potrebbe affacciarsi dalle terrazze che danno su Piazzale Dino Viola per ricevere un altro abbraccio dai suoi nuovi tifosi.

Josè Mourinho è arrivato nel primo pomeriggio a Trigoria ma i recenti blitz londinesi gli costeranno comunque 5 giorni di quarantena che trascorrerà all’interno di Trigoria. Il tecnico portoghese, avendo viaggiato su volo privato e disponendo dell’European Pass viste le due dosi di vaccino a cui è stato sottoposto, potrà comunque lavorare all’interno del centro sportivo evitando di essere rinchiuso in una stanza, ma mantenendo sempre il distanziamento dalle altre persone e con l’obbligo di svolgere meeting con staff e giocatori solo in spazi all’aperto. Per tutta la durata della quarantena all’interno di Trigoria sarà sottoposto mattina e sera a tamponi antigienici e molecolari.

“Cari tifosi della Roma, sto per chiudere le valigie. Sto arrivando!”: è il messaggio che era stato lanciato dall’allenatore dei giallorossi sui social del club.