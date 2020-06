Condividi Pin 0 Condivisioni

Lo dichiara la società in una nota

Calcio. Il Ladispoli retrocesso in eccellenza ricorre alle vie legali – Così il Ladispoli Calcio in una nota riportata dal proprio sito: “Il Ladispoli Calcio, prendendo atto di quanto deciso dal Consiglio Federale in data odierna circa la retrocessione d’ufficio delle ultime quattro squadre in classifica, dichiara, come già fatto in precedenza, che si opporrà insieme alle altre e 31 squadre del gruppo “Salviamoci”. Pertanto la società si vede costretta ad adire le vie legali al fine di tutelare il club, la città e l’intera tifoseria.”