Calcio. Il Coronavirus ha fermato il Cerveteri: 3 positivi

Allenamenti annullati da lunedì scorso e squadra in quarantena. Rinviata la partita di domenica

Anche la squadra di calcio del Cerveteri è stata fermata dal coronavirus: tre i ragazzi colpiti dal Covid-19, per fortuna non in forma grave.

La squadra è in isolamento ed ha annullato gli allenamenti già lunedì, mentre la gara contro il Corneto Tarquinia è stata rinviata.

La situazione si fa critica: si complica il cammino nel campionato che, ovviamente, finisce in secondo piano rispetto alla salute dei giocatori.

Anche la trasferta in casa del WRoma Team di questa domenica salta e in questi giorni tutti i giocatori, già in quarantena, si sottoporranno al tampone.

Il rientro in campo è previsto per martedì prossimo, dopo le polemiche e i dubbi sorti sull’attendibilità della positività mosse dalla società ospite di domenica scorsa.

Dubbi frugati però dall’esito degli esami giunti il giorno dopo.