Calcio, il Cerveteri vince il derby col Ladispoli

E del Cerveteri il derby della via Aurelia.

La squadra etrusca ha battuto il Ladispoli per 1 a 0 grazie ad un gol di Silvagni nella ripresa. Nell’ultima gara del mini campionato di Eccellenza i cervi si impongono sui cugini ladispolani vincendo una gara che la squadra di Mariani voleva vincere con tutte le forze.

Alla gara dopo un anno e mezzo hanno potuto assistere anche i tifosi: non più di 100 per una partita che non valeva più nulla per il campionato.

Il derby come si sa esce fuori da ogni logica calcistica e i verdeazzurri hanno dato il massimo per vincerlo. Ora si pensa al futuro e ai programmi societari per capire quali saranno gli obiettivi della prossima stagione.