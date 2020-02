Condividi Pin 8 Condivisioni

Due gol per continuare a sognare

Calcio, il Cerveteri vince ancora

Vittoria importante del Cerveteri: sul campo del Montefiascone gli uomini di Fracassa passano per 0-2 grazie alle reti di Paraschiv e Pagliuca, arrivate entrambe nel secondo tempo. I verdazzurri continuano a lottare per la promozione in Eccellenza e questa vittoria è ancora una volta la testimonianza del valore della squadra costruita dal DS D’Aponte.