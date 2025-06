Calcio, il Cerveteri ha un gioiello in casa: il portiere Wadrzyk sfoggia numeri da grande, parando tre rigori in un torneo internazionale –

Un piccolo portiere che ha i numeri per diventarne grande. Stiamo parlando di Kamil Wadrzyk, 17 anni, che ha dimostrato nella rappresentativa Equality , nella gara finale, ai calci di rigore, ne ha parati tre. E inoltre è anche un rigorista, visto che ha segnato un goal. Un ragazzi dalle mani buone, riflessivo e preparato, che molte società gli hanno gettato lo sguardo. Una bella promessa per il club verde azzurro, che molto sta facendo per valorizzare i suoi giovani. Il gioiello verde azzurro , infatti, si è dimostrato un portiere concreto, solido e con la testa apposto.