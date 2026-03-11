Calcio, gli allievi di Cerveteri blindano il secondo posto

5-1 contro Trevignano e secondo posto consolidato per gli Under 16 della RIM Cerveteri allenati da mister Carbone

Allo Stadio Daniele Mataloni delle Due Casette, l’Under 16 provinciale della RIM Sport Cerveteri, in collaborazione con la DM84, ha vinto uno scontro diretto importante contro la Virtus Trevignano. I verdeblù hanno dominato la gara dall’inizio alla fine chiudendo con il punteggio di 5 a 1 contro una formazione che, prima di questa giornata era a soli 6 punti di distanza. Grazie a questo risultato, gli uomini di mister Carbone si sono confermati seconda forza del girone di Viterbo.

Quando mancano 10 giornate al termine della prima fase del campionato che poi proseguirà con i play off, mister Carbone ha confermato l’ottimo periodo di forma del gruppo: “Questi ragazzi giocano veramente bene, siamo partiti a spron battuto. Capitano volte in cui malgrado il bel gioco il pallone non entra, secondo me la classifica è bugiarda. Contro la capolista abbiamo giocato bene, però questo è il calcio. Nel complesso tutta la società sta crescendo, la scuola calcio va bene e anche le altre squadre stanno dando il massimo. Spero che questa crescita accenda altri riflettori su di noi per riuscire a ricevere un ulteriore aiuto con il campo di Via della Piscina”.

A fare eco all’invito del mister, ci sono le parole del Presidente della DM84 Pierino Mataloni che ha spiegato: “Fortunatamente il dialogo con l’amministrazione è sempre aperto e, proprio in questi giorni, la Multiservizi ha sostituito i fari danneggiati ed è stata programmata la modifica dell’impianto che diventerà a LED. Non solo, si sono resi disponibili per darci una mano a spianare il terreno di gioco. Devo ammettere che la gestione di un campo in erba vera non è semplice e l’attività, grazie alla collaborazione con la RIM, è aumentata molto. Speriamo che ci sarà modo di avere un manto in sintetico anche se sappiamo benissimo che non è una spesa da poco”.