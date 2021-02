Share Pin 1 Condivisioni

Iurato: “Noi tra le candidate per salire in serie D. Il tecnico Mariani l’arma in più per farci sognare”

Calcio Eccellenza, il Cerveteri pronto alla ripresa

L’Eccellenza riparte, così sembra. E la notizia, che sarà ufficializzata nelle prossime ore, ha gettato entusiasmo nei club del litorale.

Nel Cerveteri corre l’attesa di giocare e ritornare a riabbracciare il campo che manca da ottobre con ancora due gare da giocare.

I verdeazzurri dei cinque turni fin qui giocati ne hanno archiviati tre, al contrario del Ladispoli che è in parità con la cronologia. Rispetto ad inizio campionato nei Cervi è cambiato molto.

Alla corte dell’ex allenatore del Rieti Mariani sono arrivati molti giocatori, ultimi Silvagni e Di Mario, quest’ultimo attaccante per tre mesi del Ladispoli in serie D.

Oltre a loro il diesse Fabietti ha convinto Mastropietro, Di Ventura, Laurato a vestire la casacca verdeazzurra.

Una squadra, quindi, che oggi si può presentare alla ripresa per dire la sua.

“Ci diano il via libera, noi siamo pronti per affrontare una stagione in cui vogliamo recitare un ruolo da protagonisti – afferma il patron Iurato – ho ammesso che gli errori inziali sono stati determinati anche dalle mie scelte e dopo aver capito abbiamo messo un po’ di ordine”.

“La squadra è stata rafforzata e si sta allenando mantenendo uno stato di forma e di testa adeguato alla ripresa dei campionati grazie a un allenatore come Mariani”.

“Sono fiducioso, tra il novero delle squadre che può ambire al salto in serie D inserisco il Cerveteri, anche se il Ladispoli ha qualcosa di più rispetto all’altre. Noi siamo pronto a dare battaglia, a mostrare la voglia di continuare a programmare per farne, di questo Cerveteri, un club con tante aspettative e progettualità”.

