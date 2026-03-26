Calcio, Claudio Filippi, preparatore dei portieri del Milan, fa visita alla Virtus Marina di San Nicola

A un mese dal suo insediamento, Pietro Bosco, il DG rossoblù, racconta i progressi e riceve la visita di Claudio Filippi, preparatore dei portieri dell’AC Milan

È passato circa un mese dall’arrivo di Pietro Bosco nella cabina di regia della Virtus Marina di San Nicola. Il nuovo Direttore Generale ha portato una ventata di cambiamento importante con l’obiettivo di valorizzare e sfruttare a pieno il potenziale societario. È proprio lui a tirare un primo bilancio dell’esperienza con la consapevolezza che la strada da percorrere è ancora lunga.

“I ragazzi stanno rispondendo alla grande e c’è già stato un cambiamento importante” ha esordito Bosco. “E’ un lavoro continuo, ma, piano piano, stiamo costruendo una realtà veramente carina. Abbiamo deciso di proporre la scuola calcio gratis ad aprile e maggio e stanno venendo molti bambini. C’è voglia e stiamo cercando di fare del nostro meglio anche dal punto di vista comunicativo. Sicuramente, l’arrivo di un professionista come Gianluca Ripani alla guida della scuola calcio ha fatto sì che si parlasse di noi. La sua visione e la sua metodologia che abbraccia, per semplificare, il calcio da strada è quello che serve. Tutti gli istruttori si stanno adeguando e sono soddisfatto”.

“A livello agonistico siamo entrati in corsa e, chiaramente, i campionati erano già avviati. Sicuramente stiamo portando avanti un lavoro importante sul campo e dietro le quinte per costruire rose più competitive in vista della prossima stagione”.

“Io mi sto trovando molto bene – ha proseguito il DG – perché il Presidente mi sta facendo lavorare con serenità ed è disposto anche a fare qualche passo in più, non mi sta facendo mancare nulla. Non abbiamo la bacchetta magica, ma abbiamo dato un’impronta forte e c’è un bel fermento nell’aria”.

“Adesso è il momento di spingere, noi dobbiamo essere bravi a sfruttare le situazioni che si presentano a nostro vantaggio. Abbiamo bisogno di persone che sposino il progetto, ma dobbiamo essere bravi ad attrarre figure competenti, è innegabile che i nomi siano importanti”.

“A proposito di nomi, ieri (24 marzo ndr.), Claudio Filippi, preparatore dei portieri del Milan e mio grande amico, è venuto a farci una sorpresa. Ha salutato me, la dirigenza e siamo stati molto contenti di accoglierlo”.