Cerveteri sconfitto sul campo del Grifone. Buona prestazione degli Etruschi contro la prima della classe

Sconfitta di misura per il Cerveteri che cade sul campo del Grifone per 1-0. Nonostante la sconfitta la squadra di Gabrielli ha sfoderato una prestazione positiva, giocando 90 minuti con impegno è carattere. Una sconfitta che brucia per come è arrivata, visto che gli etruschi avrebbero meritato il pareggio. Domenica prossima impegno al galli contro la PescIa Romana.