La Giunta Comunale di Fiumicino ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la ristrutturazione del Ponte 2 Giugno e del ponte mobile pedonale sulla Fossa Traianea.

La Giunta Comunale di Fiumicino ha approvato, in via definitiva, il progetto di fattibilità tecnico-economica per la ristrutturazione degli organi meccanici del Ponte 2 Giugno e del ponte mobile pedonale sulla Fossa Traianea. Un intervento fondamentale per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle infrastrutture che rappresentano un nodo cruciale nella viabilità del territorio.

“Un passo importante per garantire che il ponte levatoio e la passerella pedonale, quotidianamente utilizzate da migliaia di persone, possano continuare a svolgere il loro ruolo in sicurezza e con la massima efficienza.” – dichiara il Sindaco, Mario Baccini. “Il progetto prevede una serie di lavori complessi che vanno dalla revisione e ristrutturazione degli impianti meccanici fino al miglioramento delle condizioni strutturali. Vogliamo dare una risposta concreta alle varie problematiche di utilizzo emerse nel corso degli anni e che sono diventate sempre più urgenti a causa dell’invecchiamento e dell’usura delle strutture.” – prosegue. “Con questo progetto, Fiumicino non solo investe nella sicurezza dei suoi abitanti, ma dimostra anche un impegno costante verso la modernizzazione delle infrastrutture locali. Inoltre, questi interventi permetteranno anche alla nostra flotta peschereccia di operare in sicurezza e senza disagi, garantendo un flusso regolare delle attività portuali e un miglioramento delle condizioni per chi lavora ogni giorno sul nostro territorio.”

L’Amministrazione ora è già al lavoro per mettere in campo i finanziamenti necessari e avviare le successive fasi operative.