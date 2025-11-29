Squadra decimata, i verde azzurri alla ricerca della vittoria per salire nei piani alti della classifica. La squadra chiama i tifosi per la partita di domani al Galli alle ore 11.00

Calcio, Cerveteri deve battere il Fonte Meravigliosa –

Il Cerveteri affronta al Galli, ore 11.00, il Fonte Meravigliosa: i Cervi vogliono la vittoria, anche se la squadra sarà largamente decimata, con cinque titolari fuori.

Nonostante il freddo si annunciano 150 tifosi sugli spalti, che potranno riscaldarsi con le nuove sciarpe in vendita al bar dello stadio.

“Non inganni la classifica, ai ragazzi ho detto di non snobbare il Fonte Meravigliosa, squadra giovane che esprime un buon calcio – ha riferito Ferretti -. Certo, non ci volevano le assenze di giocatori importanti, ma che li sostituirà saranno all’altezza. Abbiamo dei giovani interessanti, quando sono chiamati in campo danno il massimo.

È una partita da vincere, i tre punti ci permetterebbero di compiere un bel passo in avanti. Dobbiamo salvarci, prima. Se poi saremo bravi, dando continuità a questa serie di risultati, potremmo guardare più in alto.

Ad oggi stiamo procedendo nella direzione giusta, dobbiamo incontrare formazioni più forti di noi, non abbiamo timore di nessuno”