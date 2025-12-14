Cala il poker il Cerveteri, al Galli battuto l’Atletico Monterano e sale al terzo posto

A segno il cerveterano Lucarini, e mercoledì trasferta sul campo del Santa Marinella.

Una vittoria ( 4 a 1) , che permette al Cerveteri di salire al terzo posto, in attesa della gara del Pianoscarano. I verdeazzurri rifilano quattro goal all’Atletico Monterano, vincendo una gara importante per la classifica. Le reti di Patrascu, Lucarini, Ferruzzi e Liberati, che consentono ai Cervi di confezionare una prestazione di carattere. Un risultato legittimo , utile ai verde azzurri per salire di classifica e avere fiducia nei propri mezzi. I tifosi, che spingono la squadra per novanta minuti, sono stati il dodicesimo in campo. ” Non vorrei parlare di play off, sono realista ci godiamo il momento molto positivo, dobbiamo andare avanti per la nostra strada, avere ogni domenica la cattiveria per affrontare ogni avversario. Siamo contenti tutti, ai tifosi dico grazie, anche oggi erano tanti – ha detto il presidente Andrea Lupi” . Mercoledì si ritorna in campo nell’infrasettimanale di Santa Marinella, un derby che si annuncia ad alta tensione.