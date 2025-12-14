Sono previsti più controlli, limiti di velocità più bassi, migliore segnaletica e attraversamenti rialzati

A Ladispoli sono state introdotte importanti novità in materia di sicurezza stradale

A Ladispoli cambia l’approccio alla sicurezza stradale. Il Comune ha avviato un intervento di revisione dei limiti di velocità, affiancandolo a nuova segnaletica e a controlli più frequenti. Con l’obiettivo dichiarato di rendere la città più vivibile e più protetta per chi si muove a piedi.

Negli ultimi mesi, l’Amministrazione ha svolto una ricognizione complessiva della viabilità, e da questa attività è nato l’intervento. Che produrrà un aggiornamento delle ordinanze sui limiti, insieme all’installazione di nuova segnaletica, sia verticale sia orizzontale.

Diamo qualche anticipazione. Nel perimetro urbano, in molte strade resta il limite dei 50 km/h previsto dal Codice della Strada, ma in diversi punti sono previste riduzioni mirate.

Le diminuzioni più significative riguardano le aree considerate sensibili. In quelle in prossimità di scuole, parchi pubblici, attraversamenti pedonali particolarmente utilizzati e quartieri ad alta densità abitativa il limite scende a 30 km/h. Su alcune arterie di collegamento tra centro e periferie, invece, il Comune conferma o riduce la velocità massima a 40 km/h. Motivando questa scelta con l’esistenza di incroci a raso, accessi laterali, e la presenza di biciclette e di pedoni.

Accanto alle nuove regole, l’Amministrazione punta anche sull’attività di controllo. La Polizia Locale intensificherà i controlli soprattutto nelle ore di punta e nei fine settimana. Quando il traffico cresce per la presenza di pendolari e di visitatori. Nel piano sono previsti anche autovelox mobili, e dispositivi di rilevazione della velocità. L’obiettivo è la prevenzione dei comportamenti pericolosi, e la riduzione del numero di incidenti registrata in passato in alcune zone.

Un capitolo specifico riguarda la viabilità verso il litorale, dove nei mesi estivi l’afflusso al lungomare aumenta sensibilmente. In questo contesto, limiti più stringenti e la realizzazione di attraversamenti rialzati e di dossi artificiali mireranno a proteggere bagnanti, ciclisti e famiglie.

Il Comune accompagna queste nuove misure con una campagna informativa rivolta ai cittadini. Rispettare i limiti non viene presentato solo come un modo per evitare sanzioni, ma come un tassello di “cultura della sicurezza” condivisa. Il messaggio sintetizzato dall’Amministrazione è chiaro: “Ridurre la velocità significa ridurre la gravità degli incidenti e salvare vite”.