Share Pin 4 Condivisioni

Chiuso il tratto per scopo cautelativo

Cadono pezzi di muro dal ponte, l’intervento dei Vigili del fuoco

Cadono pezzi di muro dal ponte, l’intervento dei Vigili del fuoco

Senza sosta gli interventi dei Vigili del Fuoco nella giornata di oggi. Alle ore 13.15 circa, la squadra dell’Eur 11/A ha raggiunto via Ostiense per la caduta di parti del muro da un ponte in prossimità di via C. Frugoni.

Dopo aver eseguito una prima verifica sui cornicioni e laterizi del ponte, il personale, consultandosi con il funzionario di guardia, ha ritenuto opportuno chiudere quel tratto di strada interessato al solo scopo cautelativo, onde evitare che le piccole parti del rivestimento in tufo non creassero problemi e danni alla circolazione.

Sul posto intervenuta prontamente anche la polizia locale di Roma Capitale per le competenze legate alla viabilità.